Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов пообщался с 14-летним подростком, который оказался на территории военного объекта во время столкновений в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Чиновник уже связался с родственниками мальчика, которые должны забрать несовершеннолетнего из зоны, где происходили столкновения и блокировали военный объект.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова на месте событий.

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Буданов встретил подростка в здании, где тот не должен был находиться

Во время пребывания на территории военного объекта в Петропавловской Борщаговке Буданов пообщался с 14-летним мальчиком, который оказался там на фоне конфликта между гражданскими и военными.

Подросток объяснил, что пришел на место событий с друзьями. На видео было видно, что ребенок мог получить травмы во время столкновений.

После разговора руководитель Офиса президента связался с сестрой несовершеннолетнего. Ожидается, что родственники приедут и заберут мальчика.

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Комментируя ситуацию, чиновник назвал действия людей возле здания недопустимыми и заявил, что они препятствуют оказанию медицинской помощи.

"Происходит классическая уличная акция, скажем так прямо. Это то, чего быть не должно. И это ненормально", — подчеркнул Буданов.

Чиновник также обратил внимание на то, что из-за блокирования территории возникли трудности с транспортировкой людей в медицинские учреждения.

"Во-первых, не дают доставить в больницу людей, которым она точно нужна. Во-вторых, в принципе это все ненормально", — отметил руководитель ОП.

Также Буданов подчеркнул, что обстоятельства возможных незаконных действий в отношении военнослужащих должны установить правоохранители. На месте уже работали представители Государственного бюро расследований и прокуратуры.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Офис военного омбудсмена начал проверку инцидента с военнослужащими Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке. Ольга Решетилова заявила, что представители ее ведомства уже работают на месте вместе с командованием НГУ.

Также Новини.LIVE писал, что первый корпус Нацгвардии "Азов" прокомментировал сообщения о возможном насилии в отношении военнослужащих во временном пункте дислокации воинской части 3121.