Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов поспілкувався з 14-річним підлітком, який опинився на території військового об'єкта під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Посадовець уже зв'язався з родичами хлопчика, які мають забрати неповнолітнього із зони, де тривали сутички і блокували військовий об'єкт.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова на місці подій.

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Буданов зустрів підлітка в будинку, де він не мав бути

Під час перебування на території військового об'єкта в Петропавлівській Борщагівці Буданов поспілкувався з 14-річним хлопцем, який опинився там на тлі конфлікту між цивільними та військовими.

Підліток пояснив, що прийшов на місце подій з друзями. На відео було видно, що дитина могла отримати травми під час сутичок.

Після розмови керівник Офісу президента зв'язався з сестрою неповнолітнього. Очікується, що вони приїдуть і заберуть хлопця.

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Коментуючи ситуацію, посадовець назвав дії людей біля будівлі неприпустимими та заявив, що вони перешкоджають наданню медичної допомоги.

"Відбувається класична вулична акція, скажімо так прямо. Це те, чого бути не має. І це ненормально", — наголосив Буданов.

Посадовець також звернув увагу на те, що через блокування території виникли труднощі з транспортуванням людей до медичних закладів.

"По-перше, не дають доправити до лікарні людей, кому вона точно потрібна. По-друге, в принципі це все ненормально", — зазначив керівник ОП.

Також Буданов наголосив, що обставини можливих незаконних дій щодо військовослужбовців мають встановити правоохоронці. На місці вже працювали представники Державного бюро розслідувань і прокуратури.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Офіс військового омбудсмена розпочав перевірку інциденту з військовослужбовцями Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці. Ольга Решетилова заявила, що представники її відомства вже працюють на місці разом із командуванням НГУ.

Також Новини.LIVE писав, що перший корпус Нацгвардії "Азов" прокоментував повідомлення про можливе насильство щодо військовослужбовців у тимчасовому пункті дислокації військової частини 3121.