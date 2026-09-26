Ткаченко оценил расходы на восстановление жилья в поселке Мила в миллиарды

Тимур Ткаченко — глава Киевской областной государственной администрации. Фото: facebook.com/timurtkachenko/

На восстановление поврежденного и разрушенного жилья в селе Мила в Киевской области могут понадобиться миллиарды гривен. Жителям планируют начислять компенсации, чтобы они самостоятельно восстанавливали дома или покупали новое жилье вместо полностью уничтоженного.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Село Мила после взрывов. Фото: Reuters

Сколько может стоить восстановление Милы

По словам Ткаченко, окончательный объем необходимого финансирования еще определяют. Предварительно только для двух пострадавших локаций речь может идти о нескольких миллиардах гривен.

"Предварительно, кажется, две локации — это несколько миллиардов гривен. Более точная цифра будет в постановлении Кабинета Министров", — рассказал глава КОВА.

Ранее областные власти сообщали, что в Миле и прилегающих населенных пунктах повреждено около 300 объектов. Среди них — более 200 частных домов и 14 многоэтажек, причем часть жилья уничтожена полностью.

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Село Мила после взрывов. Фото: Reuters

Пострадавшим компенсируют разрушенное жилье

Ткаченко сообщил, что в ближайшее время ожидается еще одно постановление Кабмина, которое должно определить механизм помощи жителям пострадавших территорий.

Комплексно восстанавливать все поврежденные дома государство не планирует. Вместо этого владельцам будут начислять средства, после чего они смогут самостоятельно организовать ремонт.

Если жилье разрушено полностью, пострадавшие смогут получить сертификаты и использовать их для приобретения другой недвижимости. Такой принцип уже применяется в государственной программе компенсаций за уничтоженное жилье.

Трагедия в селе Мила произошла 28 августа после российской атаки на Бучанский район. Первое попадание пришлось на место хранения боеприпасов Сил обороны, после чего началась масштабная детонация. В результате трагедии погибли 38 человек, причем большинство жертв были жителями пансионата для пожилых людей, еще десятки людей пострадали.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что руководителя одного из подразделений СБУ обвинили в ненадлежащем хранении боеприпасов в селе Мила Киевской области. По данным следствия, арсенал разместили в бывшем овощехранилище менее чем в 100 метрах от жилой застройки, а после российского удара его детонация привела к гибели людей.

Также Новини.LIVE писал, что дата-центр COSMONOVA в Киеве прекратил работу после повторных российских ударов. Из-за масштабных разрушений объект восстанавливать не будут, а сервисы переносят на резервные географически удаленные площадки.