Ткаченко оцінив витрати на відновлення житла у селищі Мила в мільярди

Тимур Ткаченко — глава Київської ОВА. Фото: facebook.com/timurtkachenko/

На відновлення пошкодженого та зруйнованого житла у селі Мила на Київщині можуть знадобитися мільярди гривень. Жителям планують нараховувати компенсації, щоб вони самостійно відновлювали будинки або купували нове житло замість повністю знищеного.

Про це глава Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Реклама

Село Мила після вибухів. Фото: Reuters

Скільки може коштувати відновлення Мили

За словами Ткаченка, остаточний обсяг необхідного фінансування ще визначають. Попередньо лише для двох постраждалих локацій може йтися про кілька мільярдів гривень.

"Попередньо, здається, дві локації — це декілька мільярдів гривень. Більш точна цифра буде в постанові Кабінету Міністрів", — розповів очільник КОВА.

Раніше обласна влада повідомляла, що у Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 об'єктів. Серед них — понад 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок, причому частина житла знищена повністю.

Читайте також:

Село Мила після вибухів. Фото: Reuters

Постраждалим компенсуватимуть зруйноване житло

Ткаченко повідомив, що найближчим часом очікується ще одна постанова Кабміну, яка має визначити механізм допомоги жителям постраждалих територій.

Комплексно відбудовувати всі пошкоджені будинки держава не планує. Натомість власникам нараховуватимуть кошти, після чого вони зможуть самостійно організувати ремонт.

Якщо житло зруйноване повністю, постраждалі зможуть отримати сертифікати та використати їх для придбання іншої нерухомості. Такий принцип уже застосовується у державній програмі компенсацій за знищене житло.

Трагедія у селі Мила сталася 28 серпня після російської атаки на Бучанський район. Перше влучання припало на місце зберігання боєприпасів Сил оборони, після чого почалася масштабна детонація. Унаслідок трагедії загинули 38 людей, причому більшість жертв були мешканцями пансіонату для літніх людей, ще десятки людей постраждали.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що керівника одного з підрозділів СБУ звинуватили у неналежному зберіганні боєприпасів у селі Мила на Київщині. За даними слідства, арсенал розмістили в колишньому овочесховищі менш ніж за 100 метрів від житлової забудови, а після російського удару його детонація призвела до загибелі людей.

Також Новини.LIVE писав, що дата-центр COSMONOVA у Києві припинив роботу після повторних російських ударів. Через масштабні руйнування об'єкт не відновлюватимуть, а сервіси переносять на резервні географічно віддалені майданчики.