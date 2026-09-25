БПЛА упал на детский сад в Киеве: пожар в Оболонском районе

На здание детского сада в Киеве упал БПЛА, начался пожар
Ua ru
25 сентября 2026 22:10
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE
Вечером 25 сентября в Киеве беспилотный летательный аппарат упал на здание детского сада в Оболонском районе столицы. По предварительным данным, речь идет о двухэтажном здании дошкольного учебного заведения; на месте падения БПЛА возник пожар.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
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Атака БПЛА в Киеве
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