Кучеренко считает, что действия КГГА надо проверить специальной комиссии

Нардеп Алексей Кучеренко. Фото: Телеграм/Кучеренко

Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко требует расследования действий киевского мэра Виталия Кличко и его команды Нардеп призвал создать правительственную комиссию, которая проверит каждого чиновника КГГА: от мэра до руководителей ЖЭКов.

Об этом Кучеренко заявил в эфире "Київського часу".

Проверить ответственность каждого

Нардеп отметил, что комиссию надо создать сразу после стабилизации ситуации в Киеве. Должен состояться "разбор полетов" на самом высоком уровне — ответственность должна быть персональной.

"Исследовать действия каждого чиновника. Когда и как он отреагировал. Я знаю, что они делали и не делали. У меня есть переписка КГГА", — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что вопрос касается всей вертикали: от городского головы Виталия Кличко до руководителей департаментов, районов и управляющих компаний.

Хаос в КГГА вместо системы

Депутат признал, что причина кризиса объективна - вражеские удары. Но реакция власти, по его мнению, была неадекватной.

"Мы потеряли полностью систему профессионального управления городским хозяйством Киева", — констатировал Кучеренко.

Он возмутился тем, что чиновники не владеют ситуацией. По его словам, мэр и его заместители должны были бы получать оперативную информацию каждые 15 минут, а не давать общие отчеты "в среднем по больнице".

Кучеренко призвал власть немедленно изменить подход к коммуникации. Киевлянам нужны не оправдания, а четкие инструкции.

"Дать рекомендации: что делать по каждому району, микрорайону и дому. Потому что там разная система теплоснабжения, они от разных источников питаются", — пояснил он.

Ранее мэр столицы Кличко сообщил, что ситуация после ночной атаки российских оккупантов очень сложная. Коммунальщики вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение в дома.

Напомним, что две ТЭЦ в Киеве совсем не работают.