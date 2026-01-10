Відео
Треба розслідувати дії Кличка та КМДА — заява Кучеренка

Треба розслідувати дії Кличка та КМДА — заява Кучеренка

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 00:37
Кучеренко вважає, що дії КМДА треба перевірити спеціальній комісії
Нардеп Олексій Кучеренко. Фото: Телеграм/Кучеренко

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко вимагає розслідування дій київського мера Віталія Кличка та його команди Нардеп закликав створити урядову комісію, яка перевірить кожного чиновника КМДА: від мера до керівників ЖЕКів.

Про це Кучеренко заявив в етері "Київського часу".

Читайте також:

Перевірити відповідальність кожного

Нардеп зазначив, що комісію треба створити відразу після стабілізації ситуації в Києві. Має відбутися "розбір польотів" на найвищому рівні — відповідальність має бути персональною. 

"Дослідити дії кожного посадовця. Коли і як він відреагував. Я знаю, що вони робили і не робили. У мене є листування КМДА", — заявив нардеп.

Він підкреслив, що питання стосується всієї вертикалі: від міського голови Віталія Кличка до керівників департаментів, районів та керуючих компаній.

Хаос у КМДА замість системи

Депутат визнав, що причина кризи об'єктивна — ворожі удари. Але реакція влади, на його думку, була неадекватною.

"Ми втратили повністю систему професійного управління міським господарством Києва", — констатував Кучеренко.

Він обурився тим, що чиновники не володіють ситуацією. За його словами, мер і його заступники мали б отримувати оперативну інформацію кожні 15 хвилин, а не давати загальні звіти "в середньому по лікарні".

Кучеренко закликав владу негайно змінити підхід до комунікації. Киянам потрібні не виправдання, а чіткі інструкції.

"Дати рекомендації: що робити по кожному району, мікрорайону і будинку. Бо там різна система теплопостачання, вони від різних джерел живляться", — пояснив він.

Раніше мер столиці Кличко повідомив, що ситуація після нічної атаки російських окупантів дуже складна. Комунальники разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання у будинки.

Нагадаємо, що дві ТЕЦ у Києві зовсім не працюють.

Віталій Кличко Київ КМДА розслідування комісія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
