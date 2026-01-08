Видео
Найти укрытие и зарядить гаджеты — срочное обращение от КГГА

Найти укрытие и зарядить гаджеты — срочное обращение от КГГА

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 15:52
Отключение света в Киеве — власти призывают киевлян подготовиться к возможной внештатной ситуации
Люди в укрытии. Фото: DepositPhotos

Жителей Киева просят подготовиться к возможной внештатной ситуации. В частности, найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, 8 января.


КМДА
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Киев готовится к обесточиванию — детали

"Проверьте заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки. Сделайте запас питьевой, технической воды и пищи длительного хранения, которая не требует электроэнергии для приготовления", — говорится в сообщении.

Также киевлян призывают позаботиться об утепленных местах для домашних любимцев.

"По возможности утеплите дом: заклейте стыки окон, проверьте изоляцию и разместите теплоизоляционный материал между стеной и батареей", — добавили в ведомстве.

Причина: похолодание и возможные вражеские обстрелы энергосистемы.

Отмечается, что городские и коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.

Жилищным организациям также дали рекомендации по стабильной работе домовых систем теплоснабжения в случае внештатных ситуаций в период морозов.

К работе подготовили 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов.

Напомним, синоптическая ситуация в Украине сегодня очень сложная. Дороги сковали пробки, часть населенных пунктов обесточены. В ряде областей объявлен І и ІІ уровень опасности.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предупредила, что в ближайшее время ожидаются морозы до -20 °С. Поэтому могут быть перебои со светом вне графиков.

Киев теплосеть КГГА война в Украине отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
