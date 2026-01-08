Відео
Україна
Знайти укриття та зарядити гаджети — термінове звернення від КМДА

Знайти укриття та зарядити гаджети — термінове звернення від КМДА

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 15:52
Відключення світла в Києві — влада закликає киян підготуватися до можливої позаштатної ситуації
Люди в укритті. Фото: DepositPhotos

Жителів Києва просять підготуватися до можливої позаштатної ситуації. Зокрема, знайти на мапах найближчі укриття, пункти обігріву та бювети.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 8 січня.

Читайте також:
КМДА
Допис КМДА. Фото: скриншот

Київ готується до знеструмлень — деталі

"Перевірте заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготуйте ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники, запасні батарейки. Зробіть запас питної, технічної води та їжі тривалого зберігання, яка не потребує електроенергії для приготування", — йдеться в повідомленні.

Також киян закликають подбати про утеплені місця для домашніх улюбленців.

"За можливості утепліть оселю: заклейте стики вікон, перевірте ізоляцію та розмістіть теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю", — додали у відомстві.

Причина: похолодання та можливі ворожі обстріли енергосистеми.

Зазначається, що міські та комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.

Житловим організаціям також надали рекомендації щодо стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в разі позаштатних ситуацій у період морозів.

До роботи підготували 69 мобільних котелень. За потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об’єктів.

Нагадаємо, синоптична ситуація в Україні сьогодні є дуже складною. Дороги скували затори, частина населених пунктів знеструмлені. У низці областей оголошено І та ІІ рівень небезпеки.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко попередила, що найближчим часом очікуються морози до -20 °С. Тому можуть бути перебої зі світлом поза графіками

Київ тепломережа КМДА війна в Україні відключення світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
