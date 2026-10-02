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Главная Киев Нападение на Дарницкий район: 24-летняя женщина погибла в квартире

Нападение на Дарницкий район: 24-летняя женщина погибла в квартире

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2 октября 2026 10:37
Дрон попал в многоэтажный дом в Киеве: есть погибший и раненые
Последствия удара РФ по многоэтажному дому в Киеве 2 октября. Фото: Нацполиция

В Киеве в пятницу, 2 октября, устраняют последствия утреннего попадания российского беспилотника в высотное здание на территории Дарницкого района. Атака унесла жизнь 24-летней женщины и привела к ранению ещё двух человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии из-за ожогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Дарницком районе Киева

Во время осмотра разрушенных помещений в одной из квартир полицейские обнаружили тело 24-летней женщины, которая не пережила атаку. Кроме того, серьезно пострадали еще двое жильцов многоэтажки.

Атака на Дарницький район 2 жовтня
Обломки дрона. Фото: Нацполиция Украины

Медики срочно госпитализировали 49-летнюю женщину из-за сильного отравления продуктами горения. В то же время 33-летний мужчина получил обширные ожоги тела, в настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Атака Києва 2 жовтня
Повреждения здания и во дворе. Фото: Нацполиция Украины

Прямое попадание вражеского аппарата вызвало масштабное возгорание на 24-м и 25-м этажах жилого дома.

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Выгоревшая квартира. Фото: Нацполиция Украины

Для тушения пожара и спасения людей на место оперативно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Вместе со спасателями территорию обследуют сотрудники взрывотехнической службы, а следственно-оперативные группы полиции собирают доказательную базу.

Новини.LIVE ранее сообщали, что утром 2 октября Киев столкнулся с масштабным транспортным коллапсом. Из-за последствий вражеских атак движение по Южному мосту полностью перекрыто, а на двух других переправах действуют ограничения. Добраться с левого берега на правый стало крайне сложно, поэтому горожане массово собираются на остановках и ищут попутный транспорт.

Между тем киевлянам по-прежнему некуда спрятаться от обстрелов, ведь установку мобильных укрытий в столице отложили на следующий год. Как пояснила депутат Киевсовета Людмила Ковалевская, до конца текущего года реализовать проект уже не успеют. Точные места для размещения защитных сооружений определят и профинансируют при принятии нового городского бюджета.

Киев смерть обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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