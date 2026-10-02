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Головна Київ Атака на Дарницький район: 24-річна жінка загинула у квартирі

Атака на Дарницький район: 24-річна жінка загинула у квартирі

Ua ru
2 жовтня 2026 10:37
Дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є жертва та поранені
Наслідки атаки РФ по багатоповерхівці в Києві 2 жовтня. Фото: Нацполіція

У Києві в п'ятницю, 2 жовтня, ліквідовують наслідки ранкового влучання російського безпілотника у висотку на території Дарницького району. Атака забрала життя 24-річної жінки та призвела до поранення ще двох людей, один з яких у важкому стані через опіки.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

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Росія вдарила по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва

Під час огляду зруйнованих приміщень в одній із квартир поліцейські знайшли тіло 24-річної жінки, яка не пережила атаку. Окрім того, серйозно постраждали ще двоє мешканців багатоповерхівки.

Атака на Дарницький район 2 жовтня
Уламки від дрона. Фото: Нацполіція України

Медики терміново шпиталізували 49-річну жінку через сильне отруєння продуктами горіння. Водночас 33-річний чоловік дістав значні опіки тіла, наразі лікарі оцінюють його стан як важкий.

Атака Києва 2 жовтня
Пошкодження будинку та у дворі. Фото: Нацполіція України

Безпосереднє влучання ворожого апарата спричинило масштабне займання на 24 та 25 поверхах житлового будинку.

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Вигоріла квартира. Фото: Нацполіція України

Для ліквідації вогню та порятунку людей на локацію оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Разом із рятувальниками територію обстежують працівники вибухотехнічної служби, а слідчо-оперативні групи поліції збирають доказову базу. 

Новини.LIVE раніше повідомляли, що зранку 2 жовтня Київ зіткнувся з масштабним транспортним колапсом. Через наслідки ворожих атак рух Південним мостом повністю перекрито, а на двох інших переправах діють обмеження. Дістатися з лівого берега на правий стало вкрай важко, тому містяни масово гуртуються на зупинках і шукають попутний транспорт.

Тим часом киянам і надалі ніде ховатися від обстрілів, адже встановлення мобільних укриттів у столиці відклали на наступний рік. Як пояснила депутатка Київради Людмила Ковалевська, до кінця поточного року реалізувати проєкт уже не встигнуть. Точні локації для розміщення захисних споруд визначать та профінансують під час ухвалення нового міського бюджету.

Київ смерть обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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