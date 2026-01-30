Во власти обсуждают возможную эвакуацию из Киева из-за угрозы российских атак

Киевляне набирают воду в бювете из-за массовых отключений света и водоснабжения. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Во власти обсуждают возможность отселения жителей Киева в случае дальнейших массированных атак Россиии на энергетическую инфраструктуру. Такой сценарий может предусматривать даже принудительное выселение, однако государство фактически не имеет подготовленных мест для размещения людей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок.

Депутат отметил, что вопрос эвакуации детей и взрослых пока официально не запущен. В то же время, по его словам, в центральных органах исполнительной власти уже обсуждают возможные механизмы отселения, если энергетическая ситуация ухудшится.

Евтушок подчеркнул, что все зависит от дальнейшего развития событий.

"Сегодня наблюдаем, якобы, какие-то там предварительные односторонние заявления о каких-то перемириях. Ну, хорошо, слава Богу. Но, если это не произойдет и продолжатся массовые атаки на нашу энергосистему, может встать вопрос об отселении из столицы. И не только из столицы. Это может быть государственное принуждение, как и, в принципе, в законопроекте 12353, который заботится о безопасности людей", — пояснил нардеп.

В то же время депутат обратил внимание на ключевую проблему - отсутствие реальных возможностей для размещения людей. По его словам, пока непонятно, идет ли речь об отселении в пределах Киева или области, или о перевозке людей в западные, тыловые регионы страны.

Он отметил, что государство не подготовило ни жилые помещения, ни пункты, которые могли бы обеспечить хотя бы минимальные условия проживания.

Он также раскритиковал выборочные решения по защите объектов, отметив, что отдельные меры внедрялись без комплексного подхода, тогда как критически важные элементы энергосистемы оставались незащищенными.

"Мы не подготовились. Мы даже более того, мы не то, что не подготовились. Сейчас, когда мы говорим уже на протяжении нескольких лет, когда уже идет большая война, дайте нам, пожалуйста аудит сделать, что, куда и как тратилось. Там уже украдены деньги, явно украдены", — заявил нардеп.

Напомним, в Киеве до сих пор не все дома имеют стабильное отопление, хотя уже с сегодняшнего дня, 30 января, синоптики прогнозируют очень крепкие морозы.