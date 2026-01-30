У владі обговорюють можливу евакуацію з Києва через загрозу російських атак

Кияни набирають воду в бюветі через масові відключення світла та водопостачання. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У владі обговорюють можливість відселення мешканців Києва в разі подальших масованих атак Росіїї на енергетичну інфраструктуру. Такий сценарій може передбачати навіть примусове виселення, однак держава фактично не має підготовлених місць для розміщення людей.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок.

Чи будуть у Києві проводити примусову евакуацію у випадку нових обстрілів

Депутат зазначив, що питання евакуації дітей і дорослих наразі офіційно не запущене. Водночас, за його словами, в центральних органах виконавчої влади вже обговорюють можливі механізми відселення, якщо енергетична ситуація погіршиться.

Євтушок наголосив, що все залежить від подальшого розвитку подій.

"Сьогодні спостерігаємо, нібито, якісь там попередні односторонні заяви про якісь перемирення. Ну, добре, слава Богу. Але, якщо це не станеться і продовжаться масові атаки на нашу енергосистему, може постати питання про відселення зі столиці. І не тільки зі столиці. Це може бути державний примус, як і, в принципі, в законопроєкті 12353, який дбає про безпеку людей", — пояснив нардеп.

Водночас депутат звернув увагу на ключову проблему — відсутність реальних можливостей для розміщення людей. За його словами, наразі незрозуміло, чи йдеться про відселення в межах Києва або області, чи про перевезення людей у західні, тилові регіони країни.

Він зазначив, що держава не підготувала ані житлові приміщення, ані пункти, які могли б забезпечити хоча б мінімальні умови проживання.

Він також розкритикував вибіркові рішення щодо захисту об'єктів, зазначивши, що окремі заходи впроваджувалися без комплексного підходу, тоді як критично важливі елементи енергосистеми залишалися незахищеними.

"Ми не підготувалися. Ми навіть більше того, ми не те, що не підготувалися. Зараз, коли ми кажемо вже протягом кількох років, коли вже йде велика війна, дайте нам, будь ласка аудит зробити, що, куда і як витрачалося. Там вже вкрадені гроші, явно вкрадені", — заявив нардеп.

Нагадаємо, у Києві досі не всі будинки мають стабільне опалення, хоча вже відсьогодні, 30 січня, синоптики прогнозують дуже міцні морози.