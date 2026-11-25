Дарницкий мост в Киеве. Фото: УНИАН

Народный депутат Оксана Савчук заявила, что на обустройство понтонных переправ через Днепр, как альтернативы мостам, в Киеве не хватает финансирования, ведь суммы в 1–2 миллиарда гривен недостаточны для таких работ. Кроме того, возведение конструкций затрудняют погодные условия и необходимость обустройства насыпных подъездов.

Об этом Оксана Савчук рассказала в эфире программы Ранок.LIVE.

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В Киеве не смогут построить понтонные переправы в нынешних условиях

По её словам, несмотря на выделение средств из государственного бюджета и городской государственной администрацией, любая капитальная конструкция, связанная с мостовыми переходами, требует огромных затрат. В то же время Савчук отметила, что для начала необходимых работ средства в государственном бюджете, резервном фонде и, вероятно, в Министерстве инфраструктуры еще остаются.

"Поэтому, когда мы говорим о миллиарде-двух миллиардах, это не такая уж большая сумма. Нам кажется: о, это же супер, это же так много. Нет, это вопрос не столь значительный, но вопрос возможности быстрых решений", — пояснила депутат.

Помимо проблем с финансированием, как утверждает народный депутат, сложности возникают ещё и из-за того, что трудно обустроить подъездные пути. Перед установкой самой конструкции необходимо подготовить надёжное насыпное основание с обоих берегов реки.

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Савчук подчеркнула, что процесс осложняется ещё и изменением погодных условий, которые создают дополнительные риски для реализации замысла.

"Это то, о чем сейчас говорят, что будут насыпные понтонные переправы. Для того чтобы их можно было соорудить, нужно с двух сторон насыпать основание, чтобы было на что поставить конструкцию. И это проблема с насыпными подъездными путями", — подчеркнула народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве активно ищут способы разгрузить переправы между берегами Днепра. Накануне стало известно, что в столице планируют построить два понтонных или комбинированных моста стоимостью 2,2 миллиарда гривен, а также рассматривают возможность запуска пассажирских перевозок по воде.

Уже в среду, 18 ноября, глава Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов подтвердил, что строительство понтонных переправ через Днепр началось и продлится ориентировочно два-три месяца. А в субботу, 21 ноября, в городе также возобновили движение общественного транспорта в обе стороны по Южному мосту.