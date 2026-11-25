Дарницький міст в Києві. Фото: УНІАН

Народна депутатка Оксана Савчук заявила, що на облаштування понтонних переправ через Дніпро, як альтернатива мостам, в Києві бракує фінансування, адже суми в 1-2 мільярди гривень є недостатніми для таких робіт. Крім того, зведення конструкцій ускладнюють погодні умови та необхідність облаштувати насипні заїзди.

Про це Оксана Савчук розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

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У Києві не зможуть побудувати понтонні переправи в нинішніх умовах

За її словами, попри виділення ресурсів із державного бюджету та міською державною адміністрацією, будь-яка капітальна конструкція, пов'язана з мостовими переходами, потребує величезних витрат.Водночас Савчук зауважила, що для старту необхідних робіт кошти в державному бюджеті, резервному фонді та, ймовірно, у Міністерстві інфраструктури ще залишаються.

"Тому, коли ми говоримо, там, мільярд-два мільярди, це не є така велика сума. Нам здається, о, це ж все супер, це ж так багато. Ні, це питання не таке вже велике, але питання можливості швидких рішень", — пояснила депутатка.

Окрім проблем з фінансуванням, як стверджує нардепка, труднощі ще й тому, що важко облаштувати під'їзні шляхи. Перед встановленням самої конструкції потрібно підготувати надійну насипну основу з обох берегів річки.

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Савчук наголосила, що процес ускладнюється ще й зміною погодних умов, які створюють додаткові ризики для реалізації задуму.

"Це те, про що зараз говорять, що будуть насипні понтонні переправи. Для того, щоб вони відбулися, їм треба з двох боків насипати основу, щоб можна було на що поставити. І це проблема з заїздами насипними", — підкреслила народна депутатка.

Новини.LIVE повідомляли, що в Києві активно шукають способи розвантажити переправи між берегами Дніпра. Напередодні стало відомо, що в столиці планують звести два понтонні або комбіновані мости вартістю 2,2 мільярда гривень, а також розглядають запуск пасажирських перевезень водою.

Уже в середу, 18 листопада, голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов підтвердив, що будівництво понтонних переправ через Дніпро стартувало і триватиме орієнтовно два-три місяці. А в суботу, 21 листопада, у місті також відновили рух громадського транспорту в обидва боки Південним мостом.