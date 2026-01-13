В Чернобыльском заповеднике опубликовали фото хищника на охоте

Заснеженная территория Чернобыльского заповедника. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Исследователи Чернобыльской зоны отчуждения опубликовали фотографии с волком, которые были сделаны во время обычной поездки на работу. Кадры в очередной раз напомнили, что дикая природа на этой территории остается частью повседневной жизни даже несмотря на высокий уровень радиации.

Фото опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Волки живут в Чернобыле

В заповеднике отметили, что даже за годы наблюдений волк продолжает оставаться одним из самых загадочных жителей этих мест. Специалисты отмечают: изучать этого хищника можно бесконечно, но он всегда будет оставаться самым загадочным.

Волк. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Волк смотрит на фотографа. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

На обнародованном фото трудно однозначно определить, движется ли животное самостоятельно или является частью стаи. Так же остается открытым вопрос, находится ли волк в поисках добычи, настороженно реагирует на посторонний звук, или же просто остановился отдохнуть. Именно такие моменты, по словам работников заповедника, лучше всего иллюстрируют живую, неконтролируемую природу зоны.

Волк убегает. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В заповеднике подчеркивают, что подобные случайные встречи с дикими животными являются еще одним подтверждением уникальности этой территории.

Напомним, недавно специалисты Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения показали фото заснеженной зоны отчуждения в Чернобыле.

А исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали грибы, которые являются естественными "санитарами" леса.