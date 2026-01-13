В Чернобыльском заповеднике опубликовали фото хищника на охоте

Не боится радиации — в Чернобыле заметили опасного хищника
Исследователи Чернобыльской зоны отчуждения опубликовали фотографии с волком, которые были сделаны во время обычной поездки на работу. Кадры в очередной раз напомнили, что дикая природа на этой территории остается частью повседневной жизни даже несмотря на высокий уровень радиации.
Фото опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Волки живут в Чернобыле
В заповеднике отметили, что даже за годы наблюдений волк продолжает оставаться одним из самых загадочных жителей этих мест. Специалисты отмечают: изучать этого хищника можно бесконечно, но он всегда будет оставаться самым загадочным.
На обнародованном фото трудно однозначно определить, движется ли животное самостоятельно или является частью стаи. Так же остается открытым вопрос, находится ли волк в поисках добычи, настороженно реагирует на посторонний звук, или же просто остановился отдохнуть. Именно такие моменты, по словам работников заповедника, лучше всего иллюстрируют живую, неконтролируемую природу зоны.
В заповеднике подчеркивают, что подобные случайные встречи с дикими животными являются еще одним подтверждением уникальности этой территории.
Напомним, недавно специалисты Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения показали фото заснеженной зоны отчуждения в Чернобыле.
А исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали грибы, которые являются естественными "санитарами" леса.
Читайте Новини.LIVE!