Україна
Не боится радиации — в Чернобыле заметили опасного хищника

Не боится радиации — в Чернобыле заметили опасного хищника

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 09:25
В Чернобыльском заповеднике опубликовали фото хищника на охоте
Заснеженная территория Чернобыльского заповедника. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Исследователи Чернобыльской зоны отчуждения опубликовали фотографии с волком, которые были сделаны во время обычной поездки на работу. Кадры в очередной раз напомнили, что дикая природа на этой территории остается частью повседневной жизни даже несмотря на высокий уровень радиации.

Фото опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Волки живут в Чернобыле

В заповеднике отметили, что даже за годы наблюдений волк продолжает оставаться одним из самых загадочных жителей этих мест. Специалисты отмечают: изучать этого хищника можно бесконечно, но он всегда будет оставаться самым загадочным.

Вовки в Чорнобилі
Волк. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
Вовк
Волк смотрит на фотографа. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

На обнародованном фото трудно однозначно определить, движется ли животное самостоятельно или является частью стаи. Так же остается открытым вопрос, находится ли волк в поисках добычи, настороженно реагирует на посторонний звук, или же просто остановился отдохнуть. Именно такие моменты, по словам работников заповедника, лучше всего иллюстрируют живую, неконтролируемую природу зоны.

Вовки в Чорнобилі фото
Волк убегает. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В заповеднике подчеркивают, что подобные случайные встречи с дикими животными являются еще одним подтверждением уникальности этой территории.

Напомним, недавно специалисты Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения показали фото заснеженной зоны отчуждения в Чернобыле.

А исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали грибы, которые являются естественными "санитарами" леса.

животные Киевская область Чернобыль хищник Чернобыльская зона
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
