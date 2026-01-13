У Чорнобильському заповіднику опублікували фото хижака на полюванні

Засніжена територія Чорнобильського заповідника. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Дослідники Чорнобильської зони відчуження опублікували світлини з вовком, які були зроблені під час звичайної поїздки на роботу. Кадри вкотре нагадали, що дика природа на цій території залишається частиною повсякденного життя навіть попри високий рівень радіації.

Фото опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Реклама

Читайте також:

Вовки живуть у Чорнобилі

У заповіднику зазначили, що навіть за роки спостережень вовк продовжує залишатися одним із найзагадковіших мешканців цих місць. Фахівці наголошують: вивчати цього хижака можна безкінечно, але він завжди залишатиметься найзагадковішим.

Вовк. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Вовк дивиться на фотографа. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На оприлюдненому фото важко однозначно визначити, чи тварина рухається самостійно, чи є частиною зграї. Так само залишається відкритим питання, чи вовк перебуває у пошуках здобичі, чи насторожено реагує на сторонній звук, або ж просто зупинився перепочити. Саме такі моменти, за словами працівників заповідника, найкраще ілюструють живу, неконтрольовану природу зони.

Вовк тікає. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У заповіднику підкреслюють, що подібні випадкові зустрічі з дикими тваринами є ще одним підтвердженням унікальності цієї території.

Нагадаємо, нещодавно фахівці Державного агентства України з управління зоною відчуження показали фото засніженої зони відчуження у Чорнобилі.

А дослідники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника показали гриби, які є природними "санітарами" лісу.