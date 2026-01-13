Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Не боїться радіації — у Чорнобилі помітили небезпечного хижака

Не боїться радіації — у Чорнобилі помітили небезпечного хижака

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 09:25
У Чорнобильському заповіднику опублікували фото хижака на полюванні
Засніжена територія Чорнобильського заповідника. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Дослідники Чорнобильської зони відчуження опублікували світлини з вовком, які були зроблені під час звичайної поїздки на роботу. Кадри вкотре нагадали, що дика природа на цій території залишається частиною повсякденного життя навіть попри високий рівень радіації.

Фото опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Реклама
Читайте також:

Вовки живуть у Чорнобилі

У заповіднику зазначили, що навіть за роки спостережень вовк продовжує залишатися одним із найзагадковіших мешканців цих місць. Фахівці наголошують: вивчати цього хижака можна безкінечно, але він завжди залишатиметься найзагадковішим. 

Вовки в Чорнобилі
Вовк. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Вовк
Вовк дивиться на фотографа. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На оприлюдненому фото важко однозначно визначити, чи тварина рухається самостійно, чи є частиною зграї. Так само залишається відкритим питання, чи вовк перебуває у пошуках здобичі, чи насторожено реагує на сторонній звук, або ж просто зупинився перепочити. Саме такі моменти, за словами працівників заповідника, найкраще ілюструють живу, неконтрольовану природу зони.

Вовки в Чорнобилі фото
Вовк тікає. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У заповіднику підкреслюють, що подібні випадкові зустрічі з дикими тваринами є ще одним підтвердженням унікальності цієї території.

Нагадаємо, нещодавно фахівці Державного агентства України з управління зоною відчуження показали фото засніженої зони відчуження у Чорнобилі.

А дослідники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника показали гриби, які є природними "санітарами" лісу. 

тварини Київська область Чорнобиль хижак Чорнобильська зона
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації