Посольство Германии в Киеве продолжает работу, несмотря на угрозы МИД РФ

Заседание дипломатов. Фото: Посольство Германии в Киеве/facebook.com/deutschebotschaftkyjiw

Посольство Германии отреагировало на угрозы российского МИДа в адрес дипломатов и иностранцев в Украине. Совместно с другими миссиями представители подчеркнули необходимость соблюдения Венской конвенции. Несмотря на давление и запугивание, дипломаты заявили, что продолжат свою работу в Киеве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление ведомства.

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Посольство Германии высказалось по поводу угроз со стороны РФ

Несмотря на откровенные угрозы, которые недавно прозвучали со стороны российского министерства иностранных дел, немецкие дипломаты продолжают свою работу в украинской столице. Посольство Германии заявило, что их позиция неизменна и никакой эвакуации не будет.

Сообщение посольства. Фото: скриншот

«Мы остаемся в Киеве», — говорится в кратком официальном сообщении.

В немецком ведомстве подчеркнули, что совместно с руководителями других иностранных миссий в Киеве воспринимают такие выпады с большой озабоченностью. Представители Германии напомнили российской стороне об основных правилах поведения во время войны. Они подчеркнули, что Россия обязана выполнять требования международного гуманитарного права и неукоснительно соблюдать нормы Венской конвенции.

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Новини.LIVE сообщили, что, по словам посла ЕС Катарины Матерновой, все представительства продолжают работать на своих местах и постоянно координируют действия между собой.

Украинский МИД также официально опровергает слухи о возможной эвакуации иностранных дипломатических миссий. Пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий подчеркнул, что нашумевшая публикация издания The Guardian о разработке западными странами резервных планов переезда не соответствует действительности, поскольку никаких предупреждений или запросов о перемещении министерство не получало.

Российский шантаж и вопросы европейской безопасности обсуждались и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который прибыл в столицу 4 октября. На совместном брифинге с Владимиром Зеленским глава немецкого правительства обозначил дальнейшие шаги в области военной помощи и подчеркнул, что Киев и впредь будет получать помощь.