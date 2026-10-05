Посольство Німеччини у Києві залишається працювати попри погрози МЗС РФ

Засідання дипломатів. Фото: Посольство Німеччини в Києві/facebook.com/deutschebotschaftkyjiw

Посольство Німеччини відреагувало на погрози російського МЗС на адресу дипломатів та іноземців в Україні. Спільно з іншими місіями представники наголосили на необхідності дотримання Віденської конвенції. Попри тиск і залякування, дипломати заявили, що продовжать свою роботу в Києві.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву відомства.

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Посольство Німеччини висловилось на погрози РФ

Попри відверті погрози, які нещодавно пролунали з боку російського міністерства закордонних справ, німецькі дипломати продовжують свою роботу в українській столиці. Посольство Німеччини заявило, що їхня позиція незмінна і ніякої евакуації не буде.

Повідомлення посольства. Фото: скриншот

"Ми залишаємося в Києві", — йдеться в короткому офіційному повідомленні.

У німецькому відомстві наголосили, що спільно з керівниками інших іноземних місій у Києві сприймають такі випади з великим занепокоєнням. Представники Німеччини нагадали російській стороні про базові правила поведінки під час війни. Вони підкреслили, що Росія зобов'язана виконувати вимоги міжнародного гуманітарного права та неухильно дотримуватися норм Віденської конвенції.

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Новини.LIVE інформували, за словами пані посла ЄС Катаріни Матернової, усі представництва продовжують працювати на своїх місцях і постійно координують дії між собою.

Українське МЗС також офіційно спростовує чутки про ймовірну евакуацію іноземних дипмісій. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що гучна публікація видання The Guardian про розробку західними країнами резервних планів переїзду не відповідає дійсності, бо жодних попереджень чи запитів на релокацію міністерство не отримувало.

Російський шантаж та питання європейської безпеки обговорювалося й канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який прибув до столиці 4 жовтня. На спільному брифінгу з Володимиром Зеленським очільник німецького уряду окреслив подальші кроки у військовій допомозі та підкреслив, що Київ і надалі отримуватиме допомогу.