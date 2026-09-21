Тимур Ткаченко о последствиях обстрелов Киевской области дронами 21 сентября

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Киевщины

Массированная атака дронов на Киевщину не прекращается больше суток. По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, уже зафиксировано разрушение 34 гражданских объектов в пяти районах области, наиболее пострадавших Фастовщина и Бучанщина. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ушибов.

Об этом заявил начальник КОВА Тимур Ткаченко, цитирует Новини.LIVE.

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Последствия российских атак по Киевской области 21 сентября

Российские войска не останавливают массированных атак ударными дронами по территории Киевской области. Воздушная тревога в регионе началась еще вчера, продолжалась всю ночь и до сих пор не отменена. Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, оккупанты целенаправленно избивают по гражданскому населению.

"Враг пытается запугать людей и нанести вред гражданской инфраструктуре", — подчеркнул глава региона.

Последствия ударов РФ по Киевской области 21 сентября. Фото: ГСЧС Киевщины

Он также призвал жителей области не игнорировать опасность и находиться в безопасных местах, потому что воздушная тревога продолжается.

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Масштабы разрушений в пяти районах области

Всего за прошедшие сутки в результате вражеских ударов повреждены 34 различных объекта. Наибольший удар получил Фастовский район, где зафиксировали 12 поврежденных локаций. Еще 11 повреждений обнаружили на Бучанщине. В Вышгородском районе пострадали пять объектов, а в Бориспольском и Обуховском — по три соответственно.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевщины

Под атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура. Среди изуродованного имущества есть частные жилые дома, общежитие, административные сооружения, склады и производственные помещения. Кроме того, беспилотники нанесли ущерб фермерскому хозяйству, автозаправочной станции, станции технического обслуживания, транспортным средствам и другим объектам.

В настоящее время на местах непрерывно работают экстренные службы, документирующие повреждения и преодолевающие последствия атаки.

Новини.LIVE информировали, что в воскресенье днем, 20 сентября, армия РФ атаковала дронами Киев и Киевщину. В столице из-за атаки пострадала женщина. В области зафиксировали пожары, а также разрушение построек, складов и повреждение автотранспорта.

В то же время утром того же дня стало известно о росте числа жертв предварительных ударов по Киевской области: в больнице скончался раненый в Вышгородском районе ребенок. В общей сложности погибли четверо гражданских, а именно женщина и трое детей. В результате атак за последние сутки в пяти районах Киевщины в тот день был поврежден 31 объект.