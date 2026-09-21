Тимур Ткаченко про наслідки обстрілу Київської області дронами 21 вересня

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Київщини

Масована атака дронів на Київщину не припиняється понад добу. Станом на ранок понеділка, 21 вересня, уже зафіксовано руйнування 34 цивільних об'єктів у п'яти районах області, найбільше з яких постраждали Фастівщина та Бучанщина. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Про це заявив начальник КОВА Тимур Ткаченко, цитує Новини.LIVE.

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Наслідки російських атак по Київській області 21 вересня

Російські війська не зупиняють масованих атак ударними дронами по території Київської області. Повітряна тривога в регіоні розпочалася ще вчора, тривала протягом усієї ночі та досі не скасована. Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільному населенню.

"Ворог намагається залякати людей і завдати шкоди цивільній інфраструктурі", — наголосив очільник регіону.

Наслідки ударів РФ по Київщині 21 вересня. Фото: ДСНС Київщини

Він також закликав жителів області не ігнорувати небезпеку та перебувати в безпечних місцях, оскільки повітряна тривога триває.

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Масштаби руйнувань у п'яти районах області

Загалом протягом минулої доби внаслідок ворожих ударів пошкоджено 34 різні об'єкти. Найбільшого удару зазнав Фастівський район, де зафіксували 12 пошкоджених локацій. Ще 11 пошкоджень виявили на Бучанщині. У Вишгородському районі постраждали 5 об'єктів, а в Бориспільському та Обухівському — по три відповідно.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Під атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура. Серед понівеченого майна є приватні житлові будинки, гуртожиток, адміністративні споруди, склади та виробничі приміщення. Крім того, безпілотники завдали шкоди фермерському господарству, автозаправній станції, станції технічного обслуговування, транспортним засобам та іншим об'єктам.

Наразі на місцях безперервно працюють екстрені служби, які документують пошкодження та долають наслідки атаки.

Новини.LIVE інформували, що в неділю вдень, 20 вересня, армія РФ атакувала дронами Київ та Київщину. У столиці через атаку постраждала жінка. В області зафіксували пожежі, а також руйнування будівель, складів і пошкодження автотранспорту.

Водночас уранці того ж дня стало відомо про зростання кількості жертв попередніх ударів по Київській області: у лікарні померла поранена у Вишгородському районі дитина. Загалом загинули четверо цивільних, а саме жінка та троє дітей. Унаслідок атак за останню добу в п'яти районах Київщини того дня було пошкоджено 31 об'єкт.