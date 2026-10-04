КГГА отчиталась о ремонте укрытия, но там до сих пор разрушения и зловоние

Обстановка в убежище на улице Метростроительной, 12 в Киеве. Фото: кадр из видео

В июне текущего года представители Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили нарушения в бомбоубежище на улице Метростроительная, 12, в Киеве. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев 29 июля подписал письмо, в котором отмечалось, что все рекомендации учли. На самом же деле ситуация в бомбоубежище так и осталась плачевной.

Об этом со ссылкой на проект журналистских расследований "Наша справа" сообщает Новини.LIVE.

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Ситуация в укрытии на улице Метростроительной

По состоянию на начало октября в помещениях туалета царит зловоние. В целом же укрытие, где люди, среди которых есть дети, обычно ждут окончания угрозы в течение нескольких часов, находится в полуразрушенном состоянии.

"Некоторое время назад они (представители КГГА, — Ред.) заявили, что все работы завершены, кроме пандуса. Но здесь, помимо пандуса, много вопросов", — отметила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина.

В столице сейчас 4,5 тысячи укрытий — одновременно отремонтировать все невозможно, но, по мнению представительницы омбудсмена, городские власти должны были бы хотя бы сообщить, что планируют работы на 2027 год или какой-то другой год.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на комментарий депутата Киевсовета Людмилы Ковалевской сообщал, что укрытия в Киеве планируют установить в 2027 году. В течение текущего года решить проблему не успеют. Средства на обустройство мобильных укрытий хотят заложить в бюджет следующего года.

Также Новини.LIVE писал, что глава Киевской ОВА недоволен темпами строительства укрытий. Первоочередная цель — достроить объекты, на которых уже начались работы. Таких укрытий десятки.