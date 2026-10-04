КМДА відвідзвітувала про ремонт укриття, але там досі руйнування і сморід

Обстановка в укритті на вулиці Метробудівській, 12 у Києві. Фото: кадр із відео

У червні поточного року представники Офісу Уповноваженого Верховної Ради із прав людини виявили порушення в укритті на вулиці Метробудівській, 12 у Києві. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв 29 липня підписав лист, у якому зазначалося, що всі рекомендації врахували. Насправді ж ситуація в бомбосховищі так і лишилася плачевною.

Про це з посиланням на проєкт журналістських розслідувань "Наша справа" передає Новини.LIVE.

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Ситуація в укритті на вулиці Метробудівській

Станом на початок жовтня у приміщеннях вбиральні панує сморід. Загалом же укриття, де люди, серед яких є діти, зазвичай чекають на завершення загрози впродовж кількох годин, перебуває в напівзруйнованому стані.

"Більші місця тому вони (представники КМДА, — Ред.) визначили, що всі роботи проведені, крім пандуса. Але тут, окрім пандуса багато питань", — зазначила представник Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Ольга Алтуніна.

У столиці наразі 4,5 тисячі укриттів — одночасно відремонтувати всі неможливо, але, на думку представниці омбудсмена, міська влада мала б принаймні повідомити, що запланує роботи на 2027 рік чи якийсь інший рік.