Народный депутат Украины Алексей Кучеренко. Фото: facebook.com/Kucherenko2020

В пятницу, 13 ноября, народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что в Киевской области до сих пор не завершили строительство ни одного из 26 защитных сооружений для энергообъектов, которые должны были сдать до 1 октября. По его словам, общая стоимость работ составляет около 1,8 млрд грн, однако подрядчик уже требует дополнительные 400 млн грн, несмотря на неоднократный перенос сроков.

Об этом Кучеренко написал в Facebook по итогам заседания временной следственной комиссии, передает Новини.LIVE.

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Заседание ВСК. Фото: facebook.com/Kucherenko2020

Кучеренко раскрыл детали строительства укрытий

По словам нардепа, в отчетности средняя готовность сооружений составляет примерно 55%, хотя методика определения этого показателя неизвестна. При этом актами подтверждено выполнение работ лишь на 15% их общей стоимости.

"График работ предусматривал сдачу всех объектов до 1 октября 2026 года. Графики уже трижды менялись, ни один не был соблюден", — подчеркнул Кучеренко.

Депутат также сообщил, что авансовые платежи составили около 750 млн грн. При этом часть проектов, согласно заключению Генштаба, не учитывала вероятного поражения беспилотниками.

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"Проектирование происходило "на коленке" — до начала строительства и начала финансирования никаких проектов не было", — написал нардеп.

Сообщение Алексея Кучеренко. Фото: скриншот

Какую роль в подрядах играл Калашник

Кучеренко утверждает, что генеральными подрядчиками без конкурса выбрали две компании, которые, по его данным, связаны с Любомирой Кожушко.

По утверждению заказчика, указание относительно заключения договоров с этими предприятиями дал тогдашний заместитель главы Киевской ОВА Руслан Олейник.

Отдельно депутат упомянул поставщика металла Владислава Соколова, который, по его словам, участвовал в совещаниях и предоставлял устные гарантии поставок, хотя формальных договоров с его структурами якобы не было.

"Вся система отношений между заказчиком и подрядчиками построена преимущественно на устных договоренностях и обещаниях", — заявил Кучеренко.

Нардеп подчеркнул, что такая система управления формировалась в период, когда Киевскую ОВА возглавлял Николай Калашник, который впоследствии стал министром по восстановлению.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 13 ноября бывший заместитель министра по восстановлению Руслан Олейник обвинил Николая Калашника в провале защиты энергообъектов Киевской области. По его словам, тогдашний глава Киевской ОВА лично контролировал строительство защитных сооружений.

Также Новини.LIVE писал, что 4 ноября Сергей Стерненко раскритиковал Калашника из-за незавершенного строительства защиты подстанций Киевской области. По его информации, контракты на сумму более 500 млн грн заключали без тендеров с компаниями, у которых не было достаточного количества работников и техники.