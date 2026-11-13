Народний депутат України Олексій Кучеренко. Фото: facebook.com/Kucherenko2020

У п'ятницю, 13 листопада, народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що на Київщині досі не завершили будівництво жодної з 26 захисних споруд для енергооб'єктів, які мали здати до 1 жовтня. За його словами, загальна вартість робіт становить близько 1,8 млрд грн, однак підрядник уже вимагає додаткові 400 млн грн, попри неодноразове перенесення строків.

Про це Кучеренко написав у Facebook за підсумками засідання тимчасової слідчої комісії, передає Новини.LIVE.

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Засідання ТСК. Фото: facebook.com/Kucherenko2020

Кучеренко розкрив деталі будівництва укриттів

За словами нардепа, у звітності середня готовність споруд становить приблизно 55%, хоча методика визначення цього показника невідома. При цьому актами підтверджено виконання робіт лише на 15% їхньої загальної вартості.

"Графік робіт передбачав здачу всіх об’єктів до 1 жовтня 2026. Графіки вже тричі змінювалися, жодного не витримано", — наголосив Кучеренко.

Депутат також повідомив, що авансові платежі становили близько 750 млн грн. При цьому частина проєктів, за висновком Генштабу, не враховувала ймовірного ураження безпілотниками.

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"Проєктування відбувалося "на коліні" — до початку будівництва та початку фінансування жодних проєктів не було", — написав нардеп.

Повідомлення Олексія Кучеренка. Фото: скриншот

Яку роль у підрядах відігравав Калашник

Кучеренко стверджує, що генеральними підрядниками без конкурсу обрали дві компанії, які, за його даними, пов'язані з Любомирою Кожушко.

За твердженням замовника, вказівку щодо укладення договорів із цими підприємствами дав тодішній заступник голови Київської ОВА Руслан Олійник.

Окремо депутат згадав постачальника металу Владислава Соколова, який, за його словами, брав участь у нарадах і надавав усні гарантії постачання, хоча формальних договорів із його структурами нібито не було.

"Вся система стосунків між замовником та підрядниками побудована переважною більшістю на усних домовленостях та обіцянках", — заявив Кучеренко.

Нардеп наголосив, що така система управління формувалася в період, коли Київську ОВА очолював Микола Калашник, який згодом став міністром з відновлення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 13 листопада колишній заступник міністра з відновлення Руслан Олійник звинуватив Миколу Калашника у провалі захисту енергооб'єктів Київщини. За його словами, тодішній очільник Київської ОВА особисто контролював будівництво захисних споруд.

Також Новини.LIVE писав, що 4 листопада Сергій Стерненко розкритикував Калашника через незавершене будівництво захисту підстанцій Київської області. За його інформацією, контракти на понад 500 млн грн укладали без тендерів із компаніями, які не мали достатньо працівників і техніки.