Атака оккупантов на Киев 7 сентября — в Печерском районе зафиксировано падение обломков

Работа ПВО по вражеским целям. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября атаковали территорию Украины дронами. В результате этого в Киеве раздавались мощные взрывы — силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которые хотели обстрелять город.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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На территорию Киевской области российские беспилотники начали залетать еще до полуночи, с разных направлений. К городу вплотную дроны добрались около трех ночи.

"Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18-ть минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона. Все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", — сообщил Попко.

В результате атаки оккупантов в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Также обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2. Пожар уже ликвидирован.

По предварительным данным, в городе без пострадавших и разрушений.