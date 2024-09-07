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Нічна атака дронів на Київ — у Печерському районі зафіксовано падіння уламків

7 вересня 2024 07:24
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Атака окупантів на Київ 7 вересня — у Печерському районі зафіксовано падіння уламків
Робота ППО по ворожих цілях. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у ніч проти 7 вересня атакували територію України дронами. Внаслідок цього у Києві лунали потужні вибухи — сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі, які хотіли обстріляти місто.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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На територію Київської області російські безпілотники почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До міста впритул дрони дісталися близько третьої ночі.

"Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18-ть хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі", — повідомив Попко.

Внаслідок атаки окупантів у Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Також виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2. Пожежу вже ліквідовано.

За попередньою інформацією, в місті без постраждалих та руйнувань.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

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