В результате атаки на Киев погиб 21 человек - КГВА

Последствия обстрела. Фото: Тимур Ткаченко

В Киеве подтверждена гибель по меньшей мере 21 человека в результате российской ракетно-дроновой атаки. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, спасатели продолжают работать на местах ударов.

Об этом сообщает Тимур Ткаченко в Telegram.

Новые данные о жертвах атаки на Киев

Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по столице, разрушив жилые дома и повредив объекты гражданской инфраструктуры. По состоянию на вечер количество погибших достигло более двух десятков. Медики и спасатели продолжают работать безостановочно.

Сообщение Ткаченко в Telegram. Фото: скриншот

"По состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщил Ткаченко.

По словам чиновника, под завалами все еще могут находиться люди и работа продолжается в круглосуточном режиме. На местах работают команды ГСЧС, медики и полиция.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа впервые прокомментировала массированный ночной обстрел Киева. Спецпосланник Кит Келлог выступил с заявлением, в котором резко осудил действия России против украинской столицы.

Ранее мы также информировали, что после этой атаки Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой предоставить дальнобойное оружие для защиты страны.