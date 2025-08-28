Відео
Росія вдарила по заводу Bayraktar у Києві — які наслідки

Росія вдарила по заводу Bayraktar у Києві — які наслідки

Дата публікації: 28 серпня 2025 20:56
Росіяни знову вдарили по заводу Bayraktar у Києві
Удар по заводу Bayraktar. Фото: Ігор Зінкевич

У Києві під час нічної атаки було завдано удару по заводу Bayraktar, який займався підготовкою виробництва безпілотників. Внаслідок обстрілу зафіксовано два влучання, що призвели до серйозних пошкоджень виробничих потужностей.

Про це повідомляє співзасновник ГО "Варта-1" та депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Удар по заводу Bayraktar у столиці

За словами Зінкевича, атака відбулася в ніч проти середи, коли російські війська здійснили масований обстріл столиці. Пошкодження отримали ключові об’єкти заводу, де завершувався процес підготовки виробництва. Попри складні умови війни, компанія продовжувала інвестувати у навчання персоналу та відновлення потужностей.

Росія вдарила по заводу Bayraktar у Києві — які наслідки - фото 1
Допис Зінкевича у Telegram. Фото: скриншот

"Цієї ночі по відомому заводу Bayraktar у Києві було завдано удару. Зафіксовано два влучання — виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень", — повідомив Ігор Зінкевич.

Він підкреслив, що завод вже кілька разів ставав ціллю російських атак. Лише за останні шість місяців це вже четвертий випадок обстрілу об’єкта. Попри це, виробництво продовжує готуватися до запуску, а більшість персоналу пройшла необхідне навчання.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа вперше відреагувала на нічний масований удар Росії по Києву. Спецпосланець Кіт Келлог зробив заяву, в якій різко засудив атаки на українську столицю.

Раніше ми також інформували, що після нічної атаки на Київ та інші міста Міністерство закордонних справ України звернулося до партнерів із закликом надати далекобійну зброю. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
