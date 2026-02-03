Россияне атаковали Киев 3 февраля — есть раненые

Последствия атаки РФ на Киев 3 февраля 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 3 февраля российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Киев и область. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о трех раненых.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Последствия вражеского обстрела столицы 3 февраля. Фото: Нацполиция

Удар РФ по Киеву 3 февраля — какие последствия

По данным ГСЧС, в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под вражеским прицелом были несколько районов города.

Днепровский район — на одном из адресов произошло разрушение жилой 5-этажки. По другому адресу — возник пожар на территории учреждения дошкольного образования. Также зафиксированы падения обломков на открытой территории без возгорания.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС Киева

Деснянский район — зафиксированы попадания по территории одного из админзданий и на открытой территории.

Разрушения в результате вражеского удара по Киеву. Фото: Нацполиция

Дарницкий район — на одной из локаций произошел пожар и разрушения на 26 этаже многоэтажки. К сожалению, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Еще по одному адресу произошло возгорание и разрушение в складском здании.

Спасатели на месте атаки РФ на Киев 3 февраля. Фото: ГСЧС Киева

Печерский район — в результате попадания по территории одной из АЗС повреждено ее здание, 4 припаркованных авто, линия электропередач и дорожное покрытие.

Разрушения в результате обстрела Киева. Фото: Нацполиция

Шевченковский район — произошло возгорание многоэтажки, 2 человека получили травмы.

Отметим, что глава Киевской ОВА Николай Калашник отдельно сообщил о последствиях вражеской атаки.

По его данным, в Обуховском районе пострадал мужчина. Предварительно он получил ранения осколками стекла. Также повреждены два частных дома и автомобиль.

Напомним, что сегодня ночью мы информировали о воздушной тревоге и мощных взрывах в Киеве.

Также мы сообщали, что утром 3 февраля в Винницкой области были слышны взрывы — россияне атаковали Украину.