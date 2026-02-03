Росіяни атакували Київ 3 лютого — є поранені

Наслідки атаки РФ на Київ 3 лютого 2026 року. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 3 лютого російські окупанти ракетами та дронами атакували Київ та область. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про трьох поранених.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки ворожого обстрілу столиці 3 лютого. Фото: Нацполіція

Удар РФ по Києву 3 лютого — які наслідки

За даними ДСНС, внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждало троє людей. Під ворожим прицілом були кілька районів міста.

Дніпровський район — на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою — виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовані падіння уламків на відкритій території без загоряння.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва

Деснянський район — зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

Руйнування внаслідок ворожого удару по Києву. Фото: Нацполіція

Дарницький район — на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.

Рятувальники на місці атаки РФ на Київ 3 лютого. Фото: ДСНС Києва

Печерський район — внаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Руйнування внаслідок обстрілу Києва. Фото: Нацполіція

Шевченківський район — сталося займання багатоповерхівки, 2 людей отримали травми.

Зазначимо, що очільник Київської ОВА Микола Калашник окремо повідомив про наслідки ворожої атаки.

За його даними, в Обухівському районі постраждав чоловік. Попередньо він зазнав поранень уламками скла. Також пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ми інформували про повітряну тривогу та потужні вибухи у Києві.

Також ми повідомляли, що вранці 3 лютого на Вінниччині було чути вибухи — росіяни атакували Україну.