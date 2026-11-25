Ночная атака на Белую Церковь: повреждены Эпицентр и Новая почта
В результате ночной российской атаки 25 ноября в Белоцерковском районе погиб один человек. Под вражеским ударом оказались не только объекты критической инфраструктуры, но и гражданский бизнес. Повреждения получили гипермаркет "Эпицентр", отделение "Новой почты", предприятие и два грузовика.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление и. о. городского головы Владимира Вовкотруба и ГСЧС Киевской области.
Последствия атаки РФ на Белую Церковь
Один человек стал жертвой ночной атаки российских войск на Белоцерковский район. В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего. Окончательные масштабы разрушений в общине продолжают уточняться.
На этот раз враг нанес удары не только по критической инфраструктуре, но и по объектам гражданского бизнеса. Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб, в городе повреждены гипермаркет "Эпицентр", "Новая почта", а также другие коммерческие объекты.
Глава общины призвал жителей оставаться в безопасных местах, поскольку угроза повторных обстрелов сохраняется.
Помимо зданий, огонь охватил два грузовых автомобиля. Подразделения ГСЧС уже полностью ликвидировали все очаги возгорания. Сейчас на местах обстрелов спасатели проводят разборку поврежденных конструкций и их заливку водой.
Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 24 ноября, российская армия нанесла очередные удары по украинским регионам. В течение суток враг 30 раз наносил удары по Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии. Шесть человек получили ранения, а в регионе пришлось ввести экстренные отключения света.
Поздно вечером того же дня под обстрелом оказался и Киев. В Шевченковском районе столицы беспилотник попал во двор 16-этажного жилого дома, в результате чего пострадали двое горожан.