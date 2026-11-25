Пожар в Белой Церкви после атаки РФ 25 ноября. Фото: ГСЧС

В результате ночной российской атаки 25 ноября в Белоцерковском районе погиб один человек. Под вражеским ударом оказались не только объекты критической инфраструктуры, но и гражданский бизнес. Повреждения получили гипермаркет "Эпицентр", отделение "Новой почты", предприятие и два грузовика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление и. о. городского головы Владимира Вовкотруба и ГСЧС Киевской области.

Реклама

Последствия атаки РФ на Белую Церковь

Один человек стал жертвой ночной атаки российских войск на Белоцерковский район. В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего. Окончательные масштабы разрушений в общине продолжают уточняться.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

На этот раз враг нанес удары не только по критической инфраструктуре, но и по объектам гражданского бизнеса. Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб, в городе повреждены гипермаркет "Эпицентр", "Новая почта", а также другие коммерческие объекты.

Последствия российской атаки на Белую Церковь 25 ноября. Фото: ГСЧС Киевской области

Глава общины призвал жителей оставаться в безопасных местах, поскольку угроза повторных обстрелов сохраняется.

Читайте также:

Масштабы разрушений от атак РФ по Белой Церкви. Фото: ГСЧС Киевской области

Помимо зданий, огонь охватил два грузовых автомобиля. Подразделения ГСЧС уже полностью ликвидировали все очаги возгорания. Сейчас на местах обстрелов спасатели проводят разборку поврежденных конструкций и их заливку водой.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 24 ноября, российская армия нанесла очередные удары по украинским регионам. В течение суток враг 30 раз наносил удары по Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии. Шесть человек получили ранения, а в регионе пришлось ввести экстренные отключения света.

Поздно вечером того же дня под обстрелом оказался и Киев. В Шевченковском районе столицы беспилотник попал во двор 16-этажного жилого дома, в результате чего пострадали двое горожан.