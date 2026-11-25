Пожежа в Білій Церкві після атаки РФ 25 листопада. Фото: ДСНС

Унаслідок нічної російської атаки 25 листопада по Білоцерківському району загинула одна людина. Під ворожим ударом опинилися не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й цивільний бізнес. Пошкоджень зазнали гіпермаркет "Епіцентр", відділення "Нової пошти", підприємство та дві вантажівки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву в. о. міського голови Володимира Вовкотруба та ДСНС Київщини.

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Наслідки атаки РФ по Білій Церкві

Одна людина стала жертвою нічної атаки російських військ на Білоцерківський район. Наразі фахівці встановлюють особу загиблого. Остаточні масштаби руйнувань у громаді продовжують уточнювати.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Київщини

Цього разу ворог спрямував удари не лише проти критичної інфраструктури, а й по об'єктах цивільного бізнесу. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб, у місті пошкоджено гіпермаркет "Епіцентр", "Нову пошту", а також інші комерційні об'єкти.

Наслідки російської атаки по Білій Церкві 25 листопада. Фото: ДСНС Київщини

Очільник громади закликав жителів залишатися в безпечних місцях, оскільки загроза повторних обстрілів зберігається.

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Окрім будівель, вогонь охопив два вантажні автомобілі. Підрозділи ДСНС уже повністю ліквідували всі осередки займання. Зараз на місцях обстрілів рятувальники проводять розбирання пошкоджених конструкцій та їхнє проливання.

Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 24 листопада, російська армія завдала чергових ударів по українських регіонах. Протягом доби ворог 30 разів бив по Дніпропетровській області дронами та артилерією. Поранень зазнали шестеро людей, а в регіоні довелося запровадити екстрені відключення світла.

Пізно ввечері того ж дня під обстрілом опинився і Київ. У Шевченківському районі столиці безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку, внаслідок чого постраждали двоє містян.