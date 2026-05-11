Ночная стрельба на Подоле: полиция задержала участников конфликта

Гильзы. Фото: ГУНП в г. Киеве

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы на улице Сергея Данченко, где во время драки 30-летний мужчина получил ранения из травматического оружия. В ответ потерпевший повредил авто своего оппонента, после чего оба фигуранта были задержаны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП г. Киева, передает Новини.LIVE.

Правоохранители задержали мужчин за стрельбу в Подольском районе

В Подольском районе столицы правоохранители задержали двух мужчин после ночной стрельбы во дворе жилого комплекса на улице Сергея Данченко. По данным Национальной полиции Киева, инцидент произошел на прошлых выходных.

Следствие установило, что между двумя гражданами возник внезапный конфликт, который быстро перерос в физическую драку. В ходе схватки один из мужчин, в возрасте 43 лет, достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в своего оппонента. В результате применения оружия 30-летний местный житель получил ранения ноги и живота. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Поврежденный автомобиль. Фото: Нацполиция Украины

Несмотря на полученные травмы, раненый мужчина нанес ответный удар. Он повредил автомобиль стрелка, нанеся по транспортному средству несколько ударов ногой.

Эксперты изъяли с места инцидента стреляные гильзы, которые направлены на проведение соответствующих исследований. Обоих фигурантов конфликта задержали в процессуальном порядке. Их действия квалифицированы по статье о хулиганстве.

