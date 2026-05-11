Нічна стрілянина на Подолі: поліція затримала учасників конфлікту

Гільзи. Фото: ГУНП в м. Києві

У Києві правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини на вулиці Сергія Данченка, де під час бійки 30-річний чоловік отримав поранення з травматичної зброї. У відповідь потерпілий пошкодив авто свого опонента, після чого обох фігурантів було затримано.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП м. Києва, передає Новини.LIVE.

Правоохоронці затримали чоловіків за стрілянину у Подільському районі

У Подільському районі столиці правоохоронці затримали двох чоловіків після нічної стрілянини у дворі житлового комплексу на вулиці Сергія Данченка. За даними Національної поліції Києва, інцидент стався на минулих вихідних.

Слідство встановило, що між двома громадянами виник раптовий конфлікт, який швидко переріс у фізичну бійку. У ході сутички один із чоловіків, віком 43 років, дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у свого опонента. Внаслідок застосування зброї 30-річний місцевий мешканець отримав поранення ноги та живота. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Нацполіція України

Попри отримані травми, поранений чоловік завдав удару у відповідь. Він пошкодив автомобіль стрілка, завдавши по транспортному засобу кількох ударів ногою.

Читайте також:

Експерти вилучили з місця інциденту стріляні гільзи, які направлено на проведення відповідних досліджень. Обох фігурантів конфлікту затримали в процесуальному порядку. Їхні дії кваліфіковано за статтею про хуліганство.

Раніше Новини.LIVE писали також про те, що у Києві 52-річний киянин приїхав з’ясовувати стосунки з 70-річним охоронцем. Під час конфлікту розмова переросла в агресивну сутичку, пенсіонер зазнав удару, після чого чоловік почав залякувати його зброєю.

Також у Києві тривають суперечки та дискусії щодо темпів підготовки столиці до зими. У Мінрозвитку громад та територій закликали владу Києва прискорити роботи для ремонту та відбудови ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.