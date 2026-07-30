Ночной обстрел Киева: горел рынок, здания и погиб человек

Спасатель на месте одного из терактов. Фото: ГСЧС Украины

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь на 30 июля россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в двух районах были зафиксированы пожары, есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Последствия обстрела Киева 30 июля

По данным спасателей, из-за вражеского обстрела в Киеве произошли пожары в Оболонском и Святошинском районах. Известно об одном погибшем и двух пострадавших.

В частности, в Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка, есть один пострадавший.

Что касается Святошинского района, там возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время тушения было обнаружено тело погибшего, а также госпитализирован пострадавший мужчина. На данный момент возгорание ликвидировано.

Кроме того, в этом же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном нежилом здании.

Пост ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

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