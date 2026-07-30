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Главная Киев В Киеве из-за атаки РФ погиб человек

В Киеве из-за атаки РФ погиб человек

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 03:13
Обстрел Киева 30 июля — погиб человек
Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

В ночь на 30 июля россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела погиб как минимум один человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.

Очередные последствия атаки РФ по Киеву 30 июля

Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале сообщила, что о гибели стало известно в 02:55.

"По состоянию на 2:55, к сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Київ під ударом 30 липня - загинула людина
Пост КМВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в нескольких районах возникли пожары.

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Также мы писали, что под ракетным ударом оказались, по меньшей мере, Днепр, Кривой Рог и Винница.

Киев обстрелы погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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