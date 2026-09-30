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Главная Киев Ночной обстрел Киева: пострадали люди

Ночной обстрел Киева: пострадали люди

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30 сентября 2026 04:00
Ночью 30 сентября 2026 года Россия обстреляла Киев
Спасатель на месте пожара. Фото илюстративное: ГСЧС Киева

В ночь на среду, 30 сентября, российская армия атаковала Киев. В столице работала противовоздушная оборона (ПВО). Повреждения от обстрела зафиксировали как минимум в трех районах города: Святошинском, Оболонском и Голосеевском.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.

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Ночью 30 сентября 2026 года РФ обстреляла Киев
Скриншот сообщений Киевской городской военной администрации

Последствия атаки

В Святошинском районе горели частные жилые дома, в Голосеевском районе — склад, а в Оболонском районе — помещение магазина.

ОБНОВЛЕНО В 04:03: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали два человека. Раненую женщину госпитализировали.

Из-за обстрела Киева ночью 30 сентября пострадали люди
Скриншот сообщения Виталия Кличко

ОБНОВЛЕНО В 05:52: В Подольском районе загорелся частный жилой дом.

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ОБНОВЛЕНО В 06:07: Количество пострадавших возросло до четырех человек.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Соломенском районе Киева после атаки 29 сентября обнаружили металлические шарики от БпЛА. Местная жительница рассказала, что в момент попадания увидела свет, а затем вспыхнуло пламя. На место прибыли полицейские, медики и спасатели.

Также Новини.LIVE писал, что днем 29 сентября в Киеве в результате атаки загорелся частный дом. Огонь перекинулся на летнюю кухню. Пока не прибыли спасатели, местные жители пытались потушить возгорание самостоятельно.

Виталий Кличко Киев обстрелы война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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