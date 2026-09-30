Ночью 30 сентября 2026 года Россия обстреляла Киев

Ночной обстрел Киева: пострадали люди
В ночь на среду, 30 сентября, российская армия атаковала Киев. В столице работала противовоздушная оборона (ПВО). Повреждения от обстрела зафиксировали как минимум в трех районах города: Святошинском, Оболонском и Голосеевском.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.
Последствия атаки
В Святошинском районе горели частные жилые дома, в Голосеевском районе — склад, а в Оболонском районе — помещение магазина.
ОБНОВЛЕНО В 04:03: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали два человека. Раненую женщину госпитализировали.
ОБНОВЛЕНО В 05:52: В Подольском районе загорелся частный жилой дом.
ОБНОВЛЕНО В 06:07: Количество пострадавших возросло до четырех человек.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Соломенском районе Киева после атаки 29 сентября обнаружили металлические шарики от БпЛА. Местная жительница рассказала, что в момент попадания увидела свет, а затем вспыхнуло пламя. На место прибыли полицейские, медики и спасатели.
Также Новини.LIVE писал, что днем 29 сентября в Киеве в результате атаки загорелся частный дом. Огонь перекинулся на летнюю кухню. Пока не прибыли спасатели, местные жители пытались потушить возгорание самостоятельно.