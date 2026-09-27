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Главная Киев Ночной обстрел Киева: произошло попадание в склад

Ночной обстрел Киева: произошло попадание в склад

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27 сентября 2026 00:55
Ночью 27 сентября 2026 года россияне обстреляли Киев
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

В ночь на воскресенье, 27 сентября, российские военные нанесли удары по Киеву. Под обстрелом оказался Соломенский район столицы. Там беспилотник попал в складское здание. Возник пожар. К какие последствиям привела атака — уточняют.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Ночью 27 сентября 2026 року РФ обстреляла Киев
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Последствия обстрела Киева ночью 27 сентября

На место атаки уже прибыли экстренные службы: полицейские, спасатели и медики. Информация о пострадавших пока не поступала.

Воздушная тревога в столице длилась с 22:35 26 сентября до 00:17 27 сентября. По состоянию на 22:36, по информации Воздушных Сил ВС Украины, реактивный беспилотник летел мимо Вышгорода в направлении Оболонского района Киева. В 22:39 зафиксировали реактивный беспилотник над Жулянами, а в 23:55 — реактивный дрон, который летел вдоль Киевского водохранилища в направлении столицы. В 00:10 и 00:13 военные предупредили, что на Киев держат курс беспилотники, следующие мимо Димера и Вышгорода. По состоянию на 00:16 реактивный беспилотник находился над Соломенским районом города.

Ночью 27 сентября 2026 года РФ атаковала Киев реактивными БпЛА
Скриншот сообщений Военно-воздушных сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на COSMONOVA сообщал, что после повторных российских ударов в столице прекратил работу дата-центр этой компании. Получила повреждения опорная сеть. Возникли проблемы в работе сервисов. Команда восстанавливает сервисы на других площадках.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на родственников погибшей писал, что жертвой российской атаки на Киев стала 29-летняя Мария Ивженко. В момент обстрела девушка находилась в автомобиле — он сгорел дотла. До недавнего времени Мария работала журналисткой в NV Бизнес: писала об украинских технологиях, оборонной сфере и военных разработках.

Киев пожар обстрелы война в Украине склад
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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