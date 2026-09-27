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Головна Київ Нічний обстріл Києва: сталося влучання у склад

Нічний обстріл Києва: сталося влучання у склад

Ua ru
27 вересня 2026 00:55
Уночі 27 вересня 2026 року росіяни обстріляли Київ
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

У ніч проти неділі, 27 вересня, російські військові завдали ударів по Києву. Під обстрілом опинився Солом'янський район столиці. Там безпілотник влучив у складську будівлю. Виникла пожежа. До яких наслідків призвела атака — уточнюють. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Уночі 27 вересня 2026 року РФ обстріляла Київ
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Наслідки обстрілу Києва вночі 27 вересня 

На місце атаки вже прибули екстрені служби: поліцейські, рятувальники та медики. Інформація про постраждалих поки що не надходила.

Повітряна тривога у столиці тривала від 22:35 26 вересня до 00:17 27 вересня. Станом на 22:36, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, реактивний безпілотник летів повз Вишгород на Оболонський район Києва. О 22:39 зафіксували реактивний безпілотник над Жулянами, а о 23:55 — реактивний дрон, який летів уздовж Київського водосховища в напрямку столиці. О 00:10 і 00:13 військові попередили, що на Київ тримають курс безпілотники, які прямують повз Димер і Вишгород. Станом на 00:16 реактивний безпілотник перебував над Солом'янським районом міста.

Уночі 27 вересня 2026 року РФ атакувала Київ реактивними БпЛА
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на COSMONOVA повідомляв, що після повторних російських ударів у столиці припинив роботу дата-центр цієї компанії. Зазнала пошкоджень опорна мережа. Виникла проблеми в роботі сервісів. Команда відновлює сервіси на інших майданчиках. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на родичів загиблої писав, що жертвою російської атаки на Київ стала 29-річна Марія Ївженко. У момент обстрілу дівчина перебувала в автомобілі — він ущент згорів. Донедавна Марія працювала журналісткою у NV Бізнес: писала про українські технології, оборонну сферу та військові розробки.

Київ пожежа обстріли війна в Україні склад
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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