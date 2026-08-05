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Главная Киев Ночной удар по Киевской области: на железнодорожной платформе есть погибшие

Ночной удар по Киевской области: на железнодорожной платформе есть погибшие

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Дата публикации 5 августа 2026 08:21
Остановка поездов из-за обстрела Киевской области: подробности массированной атаки
Подвергшийся нападению железнодорожный узел. Фото иллюстративное, архивное: «Укрзализныця»

Рядом с подвергшимися обстрелу логистическими центрами в Киевской области 5 августа утром непосредственно на железнодорожной платформе были обнаружены тела погибших. Из-за массированной ночной атаки на Броварской район пришлось остановить движение поездов и провести срочную эвакуацию людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

В результате обстрела на железной дороге в Киевской области погибли люди

На территории железнодорожной платформы, расположенной рядом с логистическими центрами в Киевской области, обнаружены погибшие в результате ночного удара, после ужасающей комбинированной атаки, затронувшей инфраструктуру Броварского района. Масштабная угроза вынудила железнодорожников экстренно остановить работу станций и полностью приостановить движение поездов. Всех пассажиров, а также персонал пришлось эвакуировать в безопасные места.

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Сообщение «Укрзализныци». Фото: скриншот

В настоящее время в Броварском районе продолжаются восстановительные работы, на местах поражений непрерывно работают оперативные службы. О точном времени полноценного возобновления движения транспорта в регионе обещают сообщить дополнительно.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 августа Киев и область оказались под интенсивным обстрелом со стороны российских войск. Всего за 20 минут они выпустили более 30 ракет.

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По последним данным от КОВА и ГСЧС Киевской области, в результате ударов погибли не менее 14 человек, ещё 22 получили ранения различной степени тяжести. В нескольких районах возникли масштабные пожары.

Укрзализныця смерть обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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