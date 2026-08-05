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Головна Київ Нічний удар по Київщині: на залізничній платформі є загиблі

Нічний удар по Київщині: на залізничній платформі є загиблі

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Дата публікації: 5 серпня 2026 08:21
Зупинка поїздів через обстріл Київщини: деталі масованої атаки
Атакований залізничний вузол. Фото ілюстративне, архівне: Укрзалізниця

Поблизу обстріляних логістичних центрів на Київщині, 5 серпня вранці, безпосередньо на залізничній платформі, виявили тіла загиблих. Через масовану нічну атаку по Броварському району довелося зупиняти рух поїздів та проводити термінову евакуацію людей.

Про це заявили в пресслужбі Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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Внаслідок обстрілу на залізниці в Київській області загинули люди

На території залізничної платформи, розташованої поруч із логістичними центрами в Київській області, виявлено загиблих внаслідок нічного удару, після жахливої комбінованої атаки, яка зачепила інфраструктуру Броварського району. Масштабна загроза змусила залізничників екстрено зупинити роботу станцій та повністю призупинити курсування поїздів. Усіх пасажирів, а також персонал довелося евакуювати у безпечні місця.

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Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Наразі у Броварському районі не припиняються відновлювальні заходи, на місцях уражень безперервно працюють оперативні служби. Про точний час повноцінного відновлення руху транспорту в регіоні обіцяють повідомити додатково.

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Новини.LIVE писали, що у ніч проти 5 серпня Київ та область опинилися під інтенсивним обстрілом з боку російських військ. Всього за 20 хвилин вони випустили понад 30 ракет

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За останніми даними від КОВА та ДСНС Київщини, від ударів загинули щонайменше 14 людей, ще 22 дістали поранення різних ступенів тяжкості. У кілької районах виникли масштабні пожежі. 

Укрзалізниця смерть обстріли
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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