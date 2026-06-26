Ночной удар по Киеву: в ГСЧС сообщили все подробности

Пожар в Киеве в результате российской атаки 25 июня. Фото: REUTERS/Stringer

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российская вечерняя атака на Киев 25 июня привела к падению обломков в Дарницком районе. Там более семи часов тушили масштабный пожар в складском здании. Спасатели полностью ликвидировали огонь к утру 26 июня. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров.

В Киеве на Дарницком районе разразился крупный пожар из-за российской атаки

Павел Петров уточнил, что последствия вечернего обстрела столицы ликвидировали до самого утра. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Службу спасения в 21:20, вскоре после отбоя воздушной тревоги.

В Дарницком районе Киева зафиксировали два случая падения обломков. Один из них вызвал крупный пожар в складском здании, который бойцы ГСЧС смогли окончательно потушить только в 4:30 утра. Другой обломок упал на открытой местности в парке, однако там огонь погас ещё до того, как на место прибыли пожарные расчёты. По предварительным данным, благодаря успешной работе сил ПВО никто из граждан не пострадал.

Ведущий Виталий Прудиус также поинтересовался у пресс-секретаря вопросом гражданской безопасности, учитывая, что Россия стала чаще наносить дневные удары баллистическими ракетами. Из-за этого взрывы раздаются практически одновременно с сиренами. Павел Петров подчеркнул, что в таких условиях каждый житель города должен реагировать на сигналы тревоги и заботиться о своей безопасности.

«В первую очередь, да, нужно учитывать, что необходимо понимать, ориентироваться, где вы находитесь, понимать, где находится ближайшее укрытие и сможете ли вы как можно быстрее туда добраться. Это, знаете, как с планом эвакуации во время пожара: когда вы находитесь в каком-то здании, вам нужно понимать, как можно быстрее выйти. Мы в очередной раз призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями, потому что, как вы видите, не только на рассвете, но даже и вечером враг может очень коварно нанести удар по столице», — отметил Петров.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, по данным мэра столицы Виталия Кличко, в четверг, 25 июня, в результате российского удара пострадали два человека. Их госпитализировали.

Также сообщалось, что во время таких воздушных налетов тысячи киевлян традиционно укрываются на станциях метро. В связи с этим в КП «Киевский метрополитен» дали официальное разъяснение на запрос журналистов и объяснили, почему предприятие никогда не открывает двери самих вагонов для ночлега людей. В руководстве метрополитена отметили, что вагоны поездов не используются в качестве ночных укрытий по чисто техническим причинам.