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Головна Київ У Києві лунали вибухи: в Дарницькому районі впали уламки ракети

У Києві лунали вибухи: в Дарницькому районі впали уламки ракети

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 21:29
Обстріл Києва 25 червня — росіяни атакують місто ракетами
Наслідки обстрілів Києва. Архівне фото: ДСНС

У Києві ввечері 25 червня лунали вибухи. Російські війська випустили на столицю ракети. У Дарницькому районі міста впали уламки ворожого озброєння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.

Вибухи у Києві 25 червня

Ткаченко розповів, що росіяни випустили по Києву балістичні ракети. Протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях. 

"Наразі отримуємо інформацію про падіння уламків. Попередньо, у Дарницькому районі на відкритій місцевості. Ймовірно, локацій буде більше. Інформація про постраждалих поки не надходила", — сказав очільник КМВА.

Вибухи в Києві 25 червня
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Водночас Кличко розповів, що падіння уламків у Дарницькому районі трапилося на відкритій території. На місце вже прямують екстрені служби. 

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Крім того, у Дарницькому районі також сталося загоряння складського приміщення.

Обстріли Києва 25 червня
Скриншот допису Віталія Кличка

Як писали Новини.LIVE, у центрі Києва діти прикрашають вибиті вікна після атаки РФ 24 травня. Після встановлення вікон артполотна будуть збережені та виставлені у холі готелю.

А 23 червня рятувальники завершили роботи в Києво-Печерській лаврі. Вона постраждала внаслідок обстрілів 15 червня. На місці працювали понад 100 працівників ДСНС. 

Київ обстріли ракети
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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