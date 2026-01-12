Нападение в школе Оболони — что известно об ученике, который устроил резню

Полиция выносит раненых. Фото: кадр из видео

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил новые детали инцидента, произошедшего в одной из школ Киева в понедельник, 12 января. По его словам, нападавшим оказался 15-летний ученик, мотивы которого сейчас выясняются.

Об этом Валентин Мондриевский рассказал в эфире "КИЕВ24".

Инцидент произошел в Оболонском районе в начале учебного дня. Парень, 2011 года рождения, нанес ранения учительнице и однокласснику, а также травмировал себя. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Все службы продолжают работать непосредственно в учебном заведении.

По словам чиновника, социальные службы присоединились к работе, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия, в частности возможные предпосылки такого поступка. Он отметил, что реакция полиции была быстрой, а более подробная информация будет обнародована после завершения первоочередных мероприятий.

Напомним, утром 12 января стало известно, что в одной из школ Киева произошло вооруженное нападение со стороны ученика.

Впоследствии в полиции сообщили первые подробности об обстоятельствах инцидента и что с нападавшим.