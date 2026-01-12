Напад у школі Оболоні — що відомо про учня який влаштував різанину

Поліція виносить поранених. Фото: кадр з відео

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив нові деталі інциденту, що стався в одній зі шкіл Києва у понеділок, 12 січня. За його словами, нападником виявився 15-річний учень, мотиви якого наразі з'ясовуються.

Про це Валентин Мондриївський розповів в ефірі "КИЇВ24".

Інцидент трапився в Оболонському районі на початку навчального дня. Хлопець, 2011 року народження, завдав поранень учительці та однокласнику, а також травмував себе. На місце події оперативно прибули правоохоронці й медики, потерпілим надається необхідна допомога. Усі служби продовжують працювати безпосередньо в навчальному закладі.

За словами посадовця, соціальні служби долучилися до роботи, аби встановити причини та обставини події, зокрема можливі передумови такого вчинку. Він наголосив, що реакція поліції була швидкою, а детальніша інформація буде оприлюднена після завершення першочергових заходів.

Нагадаємо, вранці 12 січня стало відомо, що в одній зі шкіл Києва стався збройний напад з боку учня.

Згодом в поліції повідомили перші подробиці про обставини інциденту та що з нападником.