Нападение с ножом на учительницу и ученика — следствие объявило подозрение

Полиция общается с подозреваемым. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 14-летнему подростку, который в школе напал с ножом на учительницу и своего одноклассника. Ему инкриминируют покушение на убийство двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Что известно о ножевом нападении ученика в Киеве в Оболонском районе

Как сообщили в прокуратуре, подозреваемым является ученик девятого класса. Он пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором заранее принес балаклаву, защитный шлем и два ножа.

Перед началом нападения подросток находился в помещении уборной, где надел подготовленные элементы экипировки, после чего подошел к классу, в котором уже шел урок. По данным следствия, парень начал агрессивно вести себя у дверей класса, а после того, как учительница их открыла, нанес ей ножевые ранения. Впоследствии несколько ударов было нанесено и 14-летнему ученику, который тоже находился в классе на уроке.

После нападения на учительницу и школьника подозреваемый покинул помещение класса и вернулся в уборную, где, по данным правоохранителей, нанес ранения себе.

В результате нападения 39-летняя учительница и 14-летний ученик получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, их состояние врачи оценивают как тяжелое, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Сам подозреваемый также госпитализирован и находится под наблюдением правоохранителей. Ему вручено уведомление о подозрении. Сторона обвинения готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, об инциденте с нападением ученика на учительницу и одноклассника стало известно вчера, 12 января.

Сейчас мотивы ученика выясняются, но в соцсеть попали фото, как якобы этот ученик фотографировался одетый в футболку с надписью "Hitler kaputt" и каску с балаклавой.