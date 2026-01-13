Напад з ножем на вчительку й учня — слідство оголосило підозру

Поліція спілкується з підозрюваним. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 14-річному підлітку, який у школі напав із ножем на вчительку та свого однокласника. Йому інкримінують замах на вбивство двох осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як повідомили в прокуратурі, підозрюваним є учень дев'ятого класу. Він прийшов до навчального закладу з рюкзаком, у якому заздалегідь приніс балаклаву, захисний шолом та два ножі.

Перед початком нападу підліток перебував у приміщенні вбиральні, де одягнув підготовлені елементи екіпірування, після чого підійшов до класу, в якому вже тривав урок. За даними слідства, хлопець почав агресивно поводитися біля дверей класу, а після того, як учителька їх відчинила, завдав їй ножових поранень. Згодом кілька ударів було нанесено і 14-річному учню, який теж перебував у класі на уроці.

Після нападу на вчительку та школяра підозрюваний залишив приміщення класу й повернувся до вбиральні, де, за даними правоохоронців, завдав поранень собі.

Унаслідок нападу 39-річна вчителька та 14-річний учень отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Наразі вони перебувають у медичному закладі, їхній стан лікарі оцінюють як тяжкий, потерпілим надається необхідна допомога.

Сам підозрюваний також госпіталізований і перебуває під наглядом правоохоронців. Йому вручено повідомлення про підозру. Сторона обвинувачення готує клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, про інцидент з нападом учня на вчительку та однокласника стало відомо вчора, 12 січня.

Наразі мотиви учня з'ясовуються, але в соцмережу потрапили фото, як нібито цей учень фотографувався одягнений у футболку з написом "Hitler kaputt" та каску з балаклавою.