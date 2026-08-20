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Главная Киев Найдено ещё одно тело: в Киеве уже 13 жертв российского нападения

Найдено ещё одно тело: в Киеве уже 13 жертв российского нападения

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 11:44
Число жертв обстрела Киева 20 августа возросло до 13: найдено тело женщины
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева 20 августа под завалами обнаружили тело ещё одной женщины. Таким образом, число жертв массированного российского удара в столице возросло до 13, а всего, включая жертву в Киевской области, погибли 14 человек. Более 40 человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обновленные данные МВД.

В Киеве продолжается поисково-спасательная операция после обстрела со стороны РФ

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подтвердил обновленное число жертв в Киеве в результате бомбардировки.

"Только что наши подразделения в Соломенском районе столицы обнаружили тело еще одной женщины. Всего в Киеве и области уже 14 погибших и более 40 раненых в результате этой российской атаки", — сообщил чиновник.

В Киеве повреждения получили детский сад, школа, детская больница и около 20 жилых домов. В то же время в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на территории складских помещений, где хранились бытовые товары.

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Поисково-спасательная операция не прекращается с самой ночи. Всего к ней привлечено более 600 сотрудников Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются в двух районах Киева, а также в трёх местах попаданий в Броварском и Бориспольском районах области.

Жители Киевауже подали более 200 заявлений об уничтоженном или поврежденном имуществе.

"К разбору завалов и спасению людей мы привлекли все необходимые подразделения и роботизированную технику. Проверяем, нет ли ещё людей под завалами. В Киевской области огонь охватил складские здания с бытовыми товарами. Спасатели пытаются локализовать пламя, задействована авиация. Также этой ночью подверглись обстрелу Одесская и Черниговская области. К счастью, там обошлось без пострадавших", — подытожил Иван Выговский.

Как сообщали Новини.LIVE, в Воздушных силах ВСУ прокомментировали масштабы атаки 20 августа. Там сообщили подробности о средствах, которыми Россия атаковала Украину, и количестве сбитых целей.

Отдельно начальник КОДА Тимур Ткаченко прокомментировал последствия атаки в Киевской области, где погиб мужчина. В регионе зафиксированы многочисленные разрушения частных домов и других объектов, не имеющих отношения к военной инфраструктуре.

В результате массированного удара повреждены некоторые объекты железной дороги. В связи с этим компания АО «Укрзализныця» сообщила об изменении направления движения некоторых пригородных поездов в Киевской области.

Киев смерть ГСЧС Киевская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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