Удар по Киеву 30 сентября: число жертв возросло

Спасатель в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Российская атака на Киев, продолжавшаяся с вечера 29-го до ночи 30 сентября, унесла жизни двух человек, ещё четверо получили ранения. Вражеские обстрелы привели к масштабным разрушениям и пожарам в четырёх районах столицы. Огонь охватил частные дома, складские помещения и открытые территории.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Киеве уже двое погибших в результате обстрелов

Серия вражеских ударов, которая не прекращалась с вечера 29 сентября до ночи 30 сентября, привела к трагическим последствиям для жителей столицы. По обновленным данным, в столице уже зафиксирована гибель двух человек, еще четверо граждан получили ранения различной степени тяжести. Больше всего от атаки на жилую застройку пострадал Святошинский район.

Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Там после обстрела загорелся одноэтажный частный дом. Кроме того, разрушениям и повреждениям в этом районе подверглись еще около десятка частных домов.

В Подольском районе последствия обстрелов фиксировались по нескольким адресам на протяжении всего периода атаки. Еще вечером 29 сентября враг попал в нежилое здание. Удар вызвал пожар на последнем, шестом этаже, где горела кровля и оставленные строительные материалы.

Читайте также:

Впоследствии, уже в ночь на 30 сентября, российская атака привела к разрушениям и масштабному возгоранию в складском здании. Под обстрелом оказалась и еще одна локация на Подоле, где в двухэтажном частном доме полностью разрушен первый этаж, а на втором этаже и крыше возник пожар. Пожарным удалось оперативно потушить все пожары.

Пожары фиксировались также в других частях Киева, однако там обошлось без человеческих жертв и пострадавших. В частности, на территории Голосеевского района обстрел привел к возгоранию хозяйственных и строительных объектов. Между тем в Соломенском районе удар привел к возгоранию травяного настила на открытом участке.

Новини.LIVE сообщали, что из-за постоянных обстрелов Киева существующие комиссии не успевают фиксировать повреждения имущества. Как отмечает председатель профильного комитета ВР Елена Шуляк, количество таких экспертных групп необходимо срочно увеличить, ведь жалобы от киевлян на задержки поступают ежедневно.

Реагируя на угрозы безопасности, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко как минимум до 16 октября перевел все занятия и работу администрации в онлайн-режим, чтобы не подвергать студентов и коллектив опасности.